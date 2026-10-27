В Щелковской больнице успешно прооперировали женщину с крупным желчным камнем и перфорацией пузыря

Специалисты Щелковской больницы успешно прооперировали женщину с крупным желчным камнем и перфорацией желчного пузыря. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила пожилая женщина, которую беспокоила острая боль в животе. В ходе обследования у пациентки обнаружили крупный желчный камень — размером 3 см. При этом конкремент долгое время перекрывал шейку желчного пузыря, что привело к разрушению стенки органа. В результате между пузырем и двенадцатиперстной кишкой образовался свищ.

Женщину прооперировали. Врачи извлекли камень и ушили свищ малоинвазивным методом. Операция длилась три часа и прошла успешно. В ближайшее время пациентку выпишут.

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