Дэвид Бекхэм показал голый торс
Super: новое фото 51-летнего Дэвида Бекхэма с балкона взбудоражило фанаток
Фото: [соцсети]
51-летний британский Дэвид Бекхэм вновь привлек внимание поклонников. Бывший футболист опубликовал в социальных сетях снимок с голым торсом, сделанный в Нью-Йорке, передает Super.
Фото: [соцсети]
На фотографии он демонстрирует отличную физическую форму и наслаждается видом на Манхэттен.
«Утро, Нью-Йорк… Время кофе», — написал Дэвид под фото.
Судя по кадру, Бекхэм не только поддерживает форму, но и умеет находить моменты для отдыха даже в плотном графике.
В Нью-Йорк спортсмен приехал не только ради прогулок. Главная цель поездки — поддержать 52-летнюю жену Викторию на презентации ее капсульной коллаборации с брендом GAP.
Напомним, у Бекхэмов четверо детей. Старшему сыну Бруклину уже 27 лет, Ромео — 24 года, Крузу — 21 год, дочери Харпер — 15.
Ранее Круз Бекхэм показал возлюбленную, которая старше его на 10 лет, в бикини.