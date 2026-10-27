Дэвид Бекхэм показал голый торс

51-летний британский Дэвид Бекхэм вновь привлек внимание поклонников. Бывший футболист опубликовал в социальных сетях снимок с голым торсом, сделанный в Нью-Йорке, передает Super.

Фото: [ соцсети ]

На фотографии он демонстрирует отличную физическую форму и наслаждается видом на Манхэттен.

«Утро, Нью-Йорк… Время кофе», — написал Дэвид под фото.

Судя по кадру, Бекхэм не только поддерживает форму, но и умеет находить моменты для отдыха даже в плотном графике.

В Нью-Йорк спортсмен приехал не только ради прогулок. Главная цель поездки — поддержать 52-летнюю жену Викторию на презентации ее капсульной коллаборации с брендом GAP.

Напомним, у Бекхэмов четверо детей. Старшему сыну Бруклину уже 27 лет, Ромео — 24 года, Крузу — 21 год, дочери Харпер — 15.

Ранее Круз Бекхэм показал возлюбленную, которая старше его на 10 лет, в бикини.