Опасность суеверий: увлечение предсказаниями отводит человека от веры

В преддверии новогодних праздников в средствах массовой информации традиционно возрастает интерес к восточным гороскопам и астрологическим символам. Настоятель Никольского храма в селе Лямцино протоиерей Александр Трушин в интервью REGIONS разъяснил, почему православным людям не следует увлекаться публикациями о годе Огненной Козы и верить в астрологические предсказания. Священнослужитель подчеркнул, что подмена христианских ценностей языческими ритуалами несет духовный вред, а внешнее сходство символики на иллюстрациях с демоническими образами лишь отражает суть отрыва от Бога.

Представители Русской православной церкви неоднократно призывали верующих сохранять духовную трезвенность и не превращать встречу Нового года в языческое суеверие. Протоиерей Александр Трушин отметил, что восточные календари и астрологические прогнозы предлагают человеку искать ответы у звезд и животных, а не в молитве и Промысле Божием. По мнению священника, совмещать христианскую веру с увлечением гороскопами невозможно, так как обращение к языческим практикам подменяет истинную духовную жизнь и уводит человека от традиционных религиозных устоев.

Отдельное внимание в беседе было уделено визуальному оформлению печатной продукции и интернет-материалов, посвященных символам наступающего года. Настоятель храма пояснил, что появление у изображаемых животных пугающих черт не является случайностью и отражает духовный смысл суеверий. Священнослужитель призвал родителей беречь души детей от подобной литературы и вместо чтения гороскопов сосредоточиться на подготовке к Рождеству Христову, добрых делах, делах милосердия и благодарности за прожитый год.

В церкви напомнили, что смена календарного года должна оставаться обычным гражданским событием, не связанным с мистическими обрядами. Главной защитой семьи и близких от духовного негатива православные священники называют твердую веру, посещение храма и молитвенный настрой.