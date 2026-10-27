Священник Парфенов рассказал, можно ли молиться о покупке машины или мотоцикла

Православный священнослужитель Филипп Парфенов ответил на вопрос о том, уместно ли обращаться к Богу с бытовыми просьбами, такими как покупка автомобиля или мотоцикла. В интервью изданию REGIONS священник пояснил, что прямого запрета на житейские обращения нет, поскольку Господь слышит любые искренние слова человека. Однако главная опасность кроется в риске превращения веры в потребительские отношения и «магазин». Пастырь напомнил христианскую заповедь о первостепенности духовных ценностей перед материальными желаниями. Об этом сообщает интернет-издание REGIONS .

В обществе часто возникает дискуссия о границах допустимого в молитвенной практике, когда дело касается обыденных бытовых потребностей — от ремонта крыши до покупки нового транспорта. Священник Филипп Парфенов подчеркнул, что в самом факте обращения к Богу с просьбой о решении материальных проблем нет греха или прямого церковного запрета. Любые искренние человеческие переживания и желания могут быть высказаны в молитве, если они не несут в себе зла и не вредят окружающим.

Вместе с тем духовник предостерег верующих от опасной смысловой подмены, когда регулярная молитвенная жизнь сводится исключительно к выпрашиванию земных благ. По его словам, сосредоточенность только на покупках и бытовом комфорте незаметно трансформирует религию в потребительство. Главным ориентиром для каждого молящегося должно оставаться стремление к духовной мудрости, обретению мира в семье, умению прощать и спасению души, а не только решение финансовых задач.

Подводя итог духовным рекомендациям, священнослужитель напомнил евангельский принцип, согласно которому первоочередным для человека должно выступать искание Царствия Божия и правды Его. Когда духовные приоритеты расставлены верно, все остальные житейские и бытовые вопросы улаживаются естественным образом. Неспроста священники призывают сохранять баланс между мольбами о душевном спасении и насущными материальными нуждами.