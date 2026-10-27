«Не опускали руки»: в Подмосковье хозяева и врачи вместе спасли крысу Малыша

Историю лечения крысы по кличке Малыш, принадлежащей к породе дамбо, обнародовали ветеринары Солнечногорска в социальных сетях. Первый визит в клинику состоялся полтора года назад: хозяев встревожили расчесы и проплешины, появившиеся у любимца, сообщил REGIONS.

Осмотр выявил бронхопневмонию — воспалительный процесс, затронувший бронхи и легкие. Специалисты выписали антибиотики и ингаляции с физраствором. Владельцам же дали ряд рекомендаций: сменить наполнитель на гипоаллергенный, не распылять парфюмерию возле клетки и беречь питомца от сквозняков.

Ослабленный иммунитет привел к новым проблемам: под кожей у Малыша образовались абсцессы — скопления гноя, причинявшие боль. Их приходилось вскрывать и обрабатывать, а хозяева со временем освоили перевязки и научились следить за самочувствием крысы.

Затем компьютерная томография выявила сразу два диагноза: двусторонний отит, то есть воспаление ушей, и аденому гипофиза — опухоль железы, отвечающей за выработку гормонов. После обследования Малышу прописали пожизненную терапию: она должна держать опухоль под контролем, снимать воспаление и бороться с инфекцией.

«Успех лечения стал возможен только благодаря командной работе врачей — Третьяченко Дениса и Абдуллиной Алины — и владельцев. Хозяева не опускали руки: строго соблюдали все назначения, вовремя привозили Малыша на осмотры, фиксировали любые перемены в состоянии. Именно их терпение и последовательность во многом определили результат», — рассказали в ветклинике.

На сегодня состояние крысы удалось стабилизировать. Малыш продолжает поддерживающее лечение и нуждается в регулярных осмотрах у ратолога — ветеринарного врача, специализирующегося на грызунах.

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