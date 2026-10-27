Кошмары после ужина: терапевт из Видного назвала продукты, которых стоит избегать перед сном

Проснувшись от страшного сна, снова уснуть бывает непросто. Как объяснила терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева, качество ночного отдыха напрямую зависит от того, что оказалось на тарелке вечером, сообщил REGIONS.

В зоне риска, по словам врача, — жирные сорта сыра, сладости, шоколад, какао, а также тяжелые и острые блюда: все это способно подтолкнуть к кошмарным сновидениям. Особое предостережение касается чипсов и сладкой газировки, выпитых на ночь. Тем, кого поздно вечером мучает голод, Шмелева советует отдать предпочтение моркови или небольшой горсти орехов.

«Острая пища изменяет температуру тела, а это влияет на формирование сновидений в стадии быстрого сна», — отмечает эксперт.

Если ночь прошла под знаком кошмаров, на следующий день человеку сложнее собраться с мыслями, а усталость может не отпускать до самого вечера.

Впрочем, называть какой-либо один продукт доказанной причиной страшных снов нельзя. Исследование пищевых привычек и сновидений выявило связь между отдельными особенностями рациона, дискомфортом в пищеварении и неприятными снами, однако не доказало, что конкретное блюдо непременно приведет к кошмару. Если страшные сны повторяются и мешают высыпаться, корень проблемы может скрываться не только в ужине.

Советы по вечернему меню носят общий характер и не заменяют визит к специалисту. При регулярных кошмарах, которые не дают полноценно отдохнуть, стоит обсудить это с врачом.

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