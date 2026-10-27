Удушье, падение и сонный паралич: невролог рассказал, когда сны становятся красным флагом

REGIONS: сомнолог Веретенников назвал три типа снов, с которыми пора к врачу

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Ночные видения многие привыкли считать хаотичной смесью образов или отголоском дневных забот. Однако все больше медиков склонны видеть в сюжетах сновидений ценный диагностический ресурс. Как отмечают специалисты, навязчивые кошмары и повторяющиеся сценарии порой оказываются ранними сигналами о неполадках в организме — еще до того, как они дадут о себе знать наяву. Врач-сомнолог и невролог Алексей Веретенников в разговоре с REGIONS перечислил три категории снов, которые должны насторожить и подтолкнуть к внеплановому визиту к доктору.

Удушье и нехватка воздуха

Если человеку снова и снова снится, будто он тонет, задыхается в тесном помещении или не может вдохнуть, это может быть признаком проблем с дыхательной либо сердечно-сосудистой системой.

«Чаще всего такие сновидения связаны с синдромом обструктивного апноэ сна — состоянием, при котором у человека во сне происходят остановки дыхания. Мозг фиксирует реальную нехватку кислорода и встраивает это ощущение в сюжет сна, чтобы разбудить человека. Также сны об удушье могут быть ранним предвестником астмы или скрытых проблем с сердцем. Если вы просыпаетесь с чувством разбитости и сухостью во рту, а подобные сны повторяются, это повод сделать полисомнографию», — поясняет Алексей Веретенников.

Падение в пустоту

Классический сюжет: человек оступается, летит вниз и просыпается от резкого вздрагивания. Время от времени такое случается с каждым — это норма, которую специалисты называют гипническими миоклониями. Однако если эпизоды учащаются и становятся навязчивыми, есть смысл проверить состояние сосудов и уровень артериального давления.

«Во время фазы быстрого сна мышечный тонус падает, а мозг продолжает обрабатывать сигналы от тела. Резкое чувство падения может быть реакцией на внезапный скачок или, наоборот, падение артериального давления. У людей с начинающейся гипертонией или вегетососудистой дистонией такие сны встречаются гораздо чаще. Организм буквально чувствует, как сосуды не справляются с нагрузкой», — отмечает сомнолог.

Невозможность убежать и сонный паралич

Сюда относят сны, где за человеком гонится опасность, а ноги не слушаются, тело наливается тяжестью или наступает полный паралич при ясном осознании происходящего.

«Сны о невозможности сдвинуться с места часто связаны с неврологическими факторами или синдромом беспокойных ног. А сонный паралич, когда человек просыпается и не может пошевелиться, хотя и видит галлюцинации, указывает на рассинхронизацию фаз сна. Это частый спутник хронического стресса, выгорания и начинающихся депрессивных расстройств. Нервная система просто истощена и не может корректно переключать режимы „бодрствование-сон“», — объясняет врач.

Когда пора тревожиться

Эксперты напоминают: единичный странный сон после напряженного дня, просмотра триллера или сытного ужина — совершенно нормальное явление. Беспокоиться стоит, если специфические сюжеты повторяются несколько раз в неделю на протяжении месяца и сопровождаются дневной сонливостью, головными болями по утрам или постоянной усталостью.

Медики советуют завести «дневник сновидений» и записывать не только сами сюжеты, но и физическое самочувствие после пробуждения. Такая простая привычка способна помочь врачу поставить точный диагноз на самой ранней стадии.

Ранее верующим раскрыли, что сон с покойником не стоит считать предвестием беды.

Информация в статье носит ознакомительный характер и не является медицинской рекомендацией или заменой консультации врача.

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