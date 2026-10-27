Клоп-вонючка в Подмосковье: чем он опасен и как не пустить его в дом

Жителям Подмосковья стоит готовиться к соседству с новым обитателем. Мособллес предупреждает: коричнево-мраморный клоп-вонючка, известный также как азиатский, может обосноваться в регионе всерьез и надолго. В зоне особого внимания — Талдомский округ и другие территории, которые насекомое присматривает для зимовки, сообщил REGIONS.

Причин для такого интереса несколько. Зимы в последние годы мягкие, и это заметно повышает шансы вредителя пережить холода. А теплое лето дает ему возможность производить на свет по два-три поколения за сезон, из-за чего численность растет стремительно. Естественных врагов в подмосковной природе у клопа пока мало, так что сдерживать его особо некому.

Для людей насекомое безобидно: оно не кусается и не разносит инфекции. А вот садоводам и огородникам стоит держать ухо востро — под удар попадают яблоки, виноград, томаты и другие плодовые, овощные и декоративные культуры.

Есть у клопа и характерная особенность — пахучий защитный секрет. Если раздавить насекомое, неприятный запах надолго пропитает помещение. Поэтому поступать с ним лучше иначе: осторожно стряхнуть в банку, вынести на улицу, а комнату проветрить.

С наступлением холодов вредитель отправляется на поиски тепла и может проникнуть в квартиру или дом через щели, вентиляционные ходы и другие отверстия. Чтобы этого избежать, специалисты советуют герметизировать окна и двери, а вечером задергивать шторы — источники света приманивают насекомых. Если осенью клоп все же окажется на подоконнике, паниковать не стоит. Достаточно не давить его, аккуратно собрать и выпустить на улице, а затем проветрить комнату.

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