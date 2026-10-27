В Луховицах практически завершилась реконструкция стадиона «Спартак»

В настоящее время рабочие занимаются внутренней отделкой помещений, запуском внутренних инженерных систем, благоустройством прилегающей территории.

Завершение реконструкции объекта запланировано на 12 ноября. После открытия на трибунах стадиона смогут разместиться до 1,5 тыс. человек. В подтрибунном пространстве будут доступны спортивный и тренажерный залы, тренерские комнаты, раздевалки, душевые и массажные.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как будет работать новый бассейн в Монино.