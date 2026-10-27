В Королевской больнице провели операцию 80-летней пациентке с опухолью 8 см

Хирурги Королевской клинической больницы взялись за случай, который многие сочли бы рискованным: 80-летняя женщина с опухолью переднего верхнего средостения около 8 см. Новообразование давило на сердце и крупнейшие магистральные сосуды. В Королев пациентка приехала из Ярославля целенаправленно — ради операции.

Ни преклонный возраст, ни внушительный размер опухоли, ни ее опасное расположение не стали препятствием. Медики выбрали современную методику однопортовой торакоскопической хирургии.

«Основная техническая трудность заключалась в том, чтобы через минимальный доступ, под видеоассистенцией отделить опухоль от таких жизненно важных структур, как сердце, легочная артерия, аорта, не повредив их. Подобные вмешательства в учреждении стали возможны благодаря особенному вниманию к развитию и оснащенности онкологической службы со стороны руководства», — сообщил заведующий отделением торакальной онкохирургии Умар Батиев.

Вмешательство шло через единственный разрез длиной примерно 3 см. Подобный подход дает сразу несколько преимуществ: снижает хирургическую травму, облегчает послеоперационную боль и ускоряет восстановление. Уже через шесть дней после операции пациентку отправили домой — в прекрасном состоянии.

«Для нас принципиально важно, чтобы пациенты могли получать современную и высокотехнологичную медицинскую помощь независимо от возраста. Данный случай наглядно демонстрирует, каких результатов можно добиться благодаря профессионализму специалистов, внедрению передовых хирургических методик и последовательному развитию материально-технической базы больницы. Наша задача – не только успешно провести сложнейшую операцию, но и обеспечить пациенту максимально бережное лечение и быстрое восстановление», — подчеркнул главный врач Королевской клинической больницы Эдуард Шпилянский.

Этот клинический случай подтверждает: малоинвазивные технологии открывают дорогу к сложным операциям даже для очень пожилых пациентов. Необходимый объем хирургического лечения удается совместить с максимально бережным отношением к организму.