Высокий индекс: гастроэнтеролог предупредила о вреде хурмы перед сном

Несмотря на сравнительно низкую калорийность хурмы, составляющую порядка 62–67 ккал на 100 граммов мякоти, использовать этот фрукт как основу для снижения веса или вечернего перекуса категорически не рекомендуется. В интервью REGIONS врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына предупредила, что высокий гликемический индекс спелого плода провоцирует резкие скачки сахара в крови и выбросы инсулина. Употребление фрукта на ночь нарушает выработку гормона сна мелатонина и замедляет пищеварение, провоцируя отложение жировых запасов.

Диетологи и гастроэнтерологи призывают осторожно относиться к осеннему рациону и не заменять полноценные вечерние приемы пищи фруктами с высоким содержанием простых сахаров. Гликемический индекс спелой хурмы доходит до 70 единиц, из-за чего ее употребление в вечернее время приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Вместо полноценного ночного восстановления организм вынужден расходовать ресурсы на переработку быстрых углеводов, а замедление моторики желудочно-кишечного тракта в ночные часы провоцирует процессы брожения, тяжесть и вздутие живота.

Попытки худеющих использовать хурму в качестве самостоятельного обеда или съедать ее на голодный желудок также несут скрытую угрозу для здоровья ЖКТ. Дубильные вещества и танины, входящие в состав фрукта, при контакте с желудочным соком натощак способны вызывать болезненные спазмы и тяжесть. Специалисты рекомендуют съедать не более одного плода в день исключительно в первой половине дня — примерно через час после завтрака или во время дневного полдника, чтобы полученные углеводы успели потратиться на текущую активность.

Врачи подчеркивают, что хурма выступает полезным источником калия, магния и антиоксидантов для поддержки сердечно-сосудистой системы, однако относиться к ней следует как к высокоуглеводному десерту. Фрукт полностью противопоказан людям с сахарным диабетом второго типа, пациентам со спаечной болезнью кишечника, а также в период обострения язвенной болезни или гастрита. Грамотное ограничение порций и правильное время приема позволяют сохранить фигуру и получить максимум витаминов без вреда для организма.