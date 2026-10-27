Мужчина, пытавший сбыть 23 кг наркотиков и подкупить полицейских, предстанет перед судом в Видном
Суд в Видном рассмотрит дело о попытках сбыта 23 кг наркотиков и дачи взятки
Фото: [Медиасток.рф]
Видновский городской суд рассмотрит уголовное дело о попытках сбыта более 23 кг наркотиков и дачи взятки в размере ₽355 тыс. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
Обвиняемый — уроженец соседнего региона в возрасте 45 лет. Весной текущего года он забрал из тайника наркотики для фасовки и реализации в столичном регионе.
В августе вблизи СНТ «Победа» в Видном злоумышленника, который передвигался на электровелосипеде, остановили правоохранители. Под задним крылом транспортного средства они нашли сверток с наркотиками.
Мужчину задержали. Находясь в служебном автомобиле полиции, он попытался дать правоохранителям взятку в размере ₽355 тыс. Однако его действия были пресечены.
Позднее во время обыска гаража, арендованного обвиняемым, были найдены 39 свертков с наркотиками. Общая масса запрещенных веществ превысила 23 кг.