Мужчина, пытавший сбыть 23 кг наркотиков и подкупить полицейских, предстанет перед судом в Видном

Видновский городской суд рассмотрит уголовное дело о попытках сбыта более 23 кг наркотиков и дачи взятки в размере ₽355 тыс. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Обвиняемый — уроженец соседнего региона в возрасте 45 лет. Весной текущего года он забрал из тайника наркотики для фасовки и реализации в столичном регионе.

В августе вблизи СНТ «Победа» в Видном злоумышленника, который передвигался на электровелосипеде, остановили правоохранители. Под задним крылом транспортного средства они нашли сверток с наркотиками.

Мужчину задержали. Находясь в служебном автомобиле полиции, он попытался дать правоохранителям взятку в размере ₽355 тыс. Однако его действия были пресечены.

Позднее во время обыска гаража, арендованного обвиняемым, были найдены 39 свертков с наркотиками. Общая масса запрещенных веществ превысила 23 кг.