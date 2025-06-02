По делу об атаке БПЛА на аэродромы ищут патриота Украины из Донецка
Mash: по делу об атаке БПЛА на аэродромы ищут жителя Донецка
Фото: [REGIONS/Александр Смолин]
Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что собственником фур, из которых дроны атаковали аэродромы, может быть 37-летний житель Донецка, сообщил телеграм-канал Mash.
Как сообщалось ранее, водители фур рассказали, что получили заказ от одного и того же человека. Предполагается, что речь идет об уроженце Донецка Андрее Тимофееве. Мужчина получил паспорт РФ в Ростовской области. Он работал в ООО «АРС Групп», производство которого находится на Урале.
«Накануне мэр Усольского района писал, что силовики ищут две машины, которые могут быть причастны к атаке», — сообщил Mash.
Mash промониторил фотографии, которые уроженец Донецка выкладывал в соцсетях. Мужчина делал селфи на фоне площади независимости Киева во время государственного переворота, который произошел в 2013 году. Он фотографировал и выкладывал в Сеть также фото того, как проходила революция. На одном из снимков виднеются флаги террористической организации и государственные флаги Украины.
По данным канала, разыскиваемый уроженец Украины — диджей, музыкант и большой фанат украинских групп. Он также был совладельцем местного бренда одежды.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области пообещали наградить пытавшихся препятствовать атаке БПЛА граждан.