В Иркутской области пообещали наградить пытавшихся препятствовать атаке БПЛА граждан

Граждан, которые проявили героизм и препятствовали атаке вражеских беспилотников в Иркутской области, могут представить к государственным наградам. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Ранее в социальных сетях распространились видео, на которых неравнодушные жители Приангарья пытались предотвратить атаку беспилотников по региону — они попросту бросали в них камни.

По информации телеграм-канала SHOT, одним из героев, который пытался самостоятельно справиться с атакой вражеских БПЛА, оказался житель Белоруссии. Он случайно оказался в Усолье-Сибирском на парковке рядом с фурой, набитой дронами.

Когда мужчина понял, что происходит, он вместе с другими бесстрашными очевидцами попытался помешать беспилотникам совершить атаку.

Как сообщил глава Иркутской области, ситуация в Усольском районе, где были зафиксированы БПЛА, находится под контролем — непосредственной угрозы для населения нет.

Кроме того, для обеспечения безопасности граждан был закрыт небольшой участок федеральной автотрассы Р-255 «Сибирь» в Усольском для всех видов транспорта.

Кобзев также напомнил гражданам о том, что доверять нужно только проверенной информации из официальных источников. Также он призвал жителей не поддаваться панике и воздержаться от обсуждения инцидента в интернете.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что атаковавшие воинскую часть БПЛА запускали из фуры.