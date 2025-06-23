«Поддержки мы не видим»: Захарова призвала Израиль встать на сторону России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ-2025 рассказала, что Россия неоднократно обращалась к Израилю с призывом поддержать борьбу с неонацизмом, сообщило интернет-издание «Абзац».

Мария Захарова высказала мнение, что Россия успешно борется с неонацизмом. По ее мнению, поколение, чьи предки самоотверженно боролись с фашизмом, не могут действовать иначе.

«Мы делаем работу, которую нам завещали наши предки. Но наши предки как раз и освобождали тех, кто, как нам потом было сказано, был жертвами холокоста», — заявила Захарова в беседе с корреспондентом «Абзаца» на полях ПМЭФ.

Спикер высказала мнение, что по логике в первую очередь в борьбе с неонацизмом Россию должно было поддержать израильское правительство. Однако этого не произошло. Российские дипломаты использовали разные каналы связи, чтобы привлечь Израиль. Были задействованы международные контакты, связи по линии дипломатов и общественных организаций.

«Увы, к сожалению, этой поддержки мы не видим», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Ранее в МИД РФ прокомментировали конфликт между Ираном и Израилем. Мария Захарова в своем телеграм-канале сообщила о позиции, которую заняли дипломаты. Россия призвала стороны конфликта вернуться в политико-дипломатическое русло и прекратить агрессию. Дипломаты осудили удары по ядерным объектам Ирана, которые могли спровоцировать бедствие международного уровня.

Ранее сообщалось, что Захарова оценила переговоры России с Украиной.