Подпольные казино продолжают работу: в Удмуртии борются с нелегальным бизнесом

Для функционирования казино выбирали неприметные здания. Возле входа устанавливали камеры видеонаблюдения и строго контролировали, кто приходит в азартное заведение. У казино были постоянные клиенты, которым предоставляли доступ к играм только после оплаты. Люди играли на оборудовании, подключенном к интернету.

На данный момент правоохранительным органам региона удалось найти месторасположение двух организаторов бизнеса. Также задержаны пять администраторов, которые получали деньги от клиентов за вход в заведение. Пресс-служба МВД Удмуртии подтверждает информацию.