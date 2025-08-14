Поиски пропавших брата с сестрой в Кузбассе окончены

В Кузбассе завершены поиски брата и сестры из Новокузнецка, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную полицию.

В ведомстве проинформировали, что поиски 10-летнего жителя Новокузнецка и его 8-летней сестры не прекращались всю ночь. Территорию проверяли около 100 сотрудников МВД, волонтеры и неравнодушные горожане. Информация была передана в СМИ и опубликована на различных платформах. Личный состав отдела полиции «Левобережный» УМВД России по г. Новокузнецку был поднят по тревоге. Понадобилась дополнительная помощь.

«Главное управление МВД России по Кемеровской области — Кузбассу выражает признательность всем, кто присоединился к поискам детей», — указано в сообщении ведомства.

По данным полиции, дети ушли из дома в 11:00. Ранее они уже имели опыт самостоятельных прогулок. Брат с сестрой покинули дом без мобильных телефонов. К родителям они так и не вернулись. Информация об их пропаже была передана в дежурную часть отдела полиции.

По информации ведомства, утром 14 августа дети самостоятельно подошли к зданию садика. Сотрудники учреждения пригласили их в помещения и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Правоохранители выясняют все детали пропажи несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что появилась новая версия о загадочном исчезновении девушки в Сочи.