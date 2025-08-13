Появилась новая версия о загадочном исчезновении девушки в Сочи

17-летняя Юлия, студентка медицинского университета из Тамбова, исчезла в Сочи летом 2021 года при загадочных обстоятельствах. Четыре года спустя ее мать Лариса продолжает поиски, отвергая официальную версию об утоплении. Также подробностями поделился друг девушки, который был рядом в роковой день. Об этом пишет aif.ru.

Последний вечер Юли начался безобидно — ужин с друзьями, бар, затем прогулка по пляжу. Новый знакомый Саша (имя изменено) предложил искупаться ночью, после чего пара отправилась в пляжный душ.

Камеры наблюдения зафиксировали момент выхода пары из душа, но дальнейшие следы девушки обрываются. Мать убеждена: дочь похитили.

Тем временем появилась версия и от знакомого, который был в компании в тот день.

«Я слушал музыку, поворачиваюсь — Саша идет один, Юли с ним нет. Я встаю, подбегаю, спрашиваю, где она. Он ответил: "Я не знаю". Саша в тот момент был в странном состоянии», — добавил Данил.

История осложняется странными деталями: Саша взял с собой телефон, Юля оставила свой. Волонтеры и водолазы обыскали пляж, но тело не нашли. Так прошло уже четыре года.

Мама Лариса обращалась даже к экстрасенсам, получая противоречивые версии — от утопления до бегства за мечтой. Однако все это лишь нагоняет тревоги. Семья верит, что девушка еще жива.

Тем временем дело взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин.