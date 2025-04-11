Покинувший РФ актер Трескунов поделился, почему боится вернуться на родину

Актер Семен Трескунов* во время общения с подписчиками в прямом эфире в соцсетях выразил желание вернуться в Россию, сообщило издание REGIONS.RU.

По данным издания, после начала СВО актер принял решение покинуть Россию. Сначала он приехал в Израиль, где получил гражданство. Через некоторое время захотел перебраться в Испанию. Артист сделал ряд провокационных заявлений относительно России и ее граждан. В ходе общения с подписчиками он признался, что теперь боится юридического преследования на родине. Это одна из причин, почему он не может вернуться в Россию. Актер Трескунов признался, что скучает по родным местам, по символу России — березкам.

Ранее сообщалось, что актрису Асмус со скандалом выгнали со съемочной площадки сериала «Склиф».

*Признан иноагентом на территории РФ.