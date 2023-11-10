После скандала с дизайном новых купюр эксперты обсудили, что можно считать символом Казани

Обновленная купюра номиналом 1000 рублей стала поводом для споров. Эксперты обсудили, какая атрибутика может передавать культуру Казани и Татарстана, пишет интернет-портал KazanFirst.

Тему подняли в рамках программы «Городские модераторы». Присутствующие эксперты пришли к общему мнению, что символ Казани не должен ущемлять права каких-либо религиозных сообществ.

Научный сотрудник Института истории имени Марджани Искандер Измайлов обратил внимание, что выбранный символ должен объединять людей, а не становится причиной конфликтов.

«Когда мы говорили о символах, мы все были едины в том, что они должны объединять. Казань являет собой центр, где объединены и религии, и этносы, и разные цивилизации. Все это может быть выражено в каких-то зримых символах», - отметил Искандер Измайлов

Главной визитной карточкой города остается Казанский Кремль. Гид Марк Шишкин рассказал, что именно это место привлекает туристов. Главный архитектор музея-заповедника «Казанский Кремль» Рустэм Забиров отметил, что без объекта представить панораму города уже невозможно.

«Практически все, кто приезжает в Казань, стараются прийти в Казанский Кремль. Об этом говорит статистика – в этом году мы уже выходим на четыре миллиона туристов. Цифра серьезная, и это совсем не случайно. В 2000 году наш Кремль оценили уже на международном уровне, его признали объектом Всемирного наследия», - подчеркнул Забиров.

Ландшафтный архитектор Института пространственного планирования Татарстана Дарья Толовенкова нашла самый компромиссный вариант. Она предложила считать символом панорамный вид на центр города.

«Архитекторы любят старье. Чем старее – тем лучше и интереснее. Мы пытаемся восстановить знания, которые были еще у моих старших коллег, ведь 30 лет мы их теряли. Нам очень важно отыскать в пыли бриллианты, отмыть их, заново сформулировать ценность и всем ее преподнести. История про идентичность и самоопределение мне кажется ключевой», - заметила спикер.

Основатель бренда Yaratam Петр Сафиуллин подчеркнул, что символом города должен стать тот объект, который больше всего привлекает туристов. Ректор Российского исламского университета Рафик Мухаметшин считает важной частью города именно Кремль и некоторые объекты, с которыми он исторически связан.

«В Казанском Кремле можно найти все - и для мусульман, и для православных, и для светских», - пояснил Мухаметшин.

Паломники со всей России встречаются возле собора Казанской иконы Божией Матери. Об этом напомнил первый проректор Казанской духовной семинарии Никита Кузнецов.

Ранее пресс-секретарь председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Гульнур Газиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», насколько правильным можно считать решение о доработке дизайна купюры.