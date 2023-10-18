«Отражено исторически верно»: мусульмане раскрыли тайну башни, на которой РПЦ попросила нарисовать крест

Русская православная церковь (РПЦ) поддержала решение немного изменить дизайн банкноты в 1000 рублей. Банк России добавит на изображение купола крест, которого в проекте изначально не было.

Глава Синодального отдела Владимир Легойда также предложил сделать православный крест «естественной частью государственной символики РФ».

Пресс-секретарь председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Гульнур Газиева отметила, что интонация РПЦ по этому вопросу достаточно ультимативна и удивляет мусульман страны.

«Строго говоря, там изображена русская сторожевая башня, построенная на месте ханских могил, на которых был полумесяц. А на башне не было креста, и сейчас там тоже музей, а не церковь. Поэтому все было отражено исторически верно и безо всяких унижений», — заявила Газиева журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В Духовном управлении мусульман подчеркнули, что уважают братьев по единобожию — христиан, но сами не требуют изображения исламских символов на купюрах.

«У нас в России все должно решиться мирно. Мы просим только о мечетях для мусульман, чтобы их хватало всем верующим. Это было бы справедливое и необходимое решение», — подчеркнула наша собеседница.

Ранее мы писали, что бывший протодиакон Кураев собирается эмигрировать в Прагу.