После смены ректора студенты ОмГУ просят спасти университет: опубликована петиция

Студенты ОмГУ создали петицию с обращением к губернатору региона взять под личный контроль ситуацию в университете: крыша протекает, в здании холодно, права преподавателей и учащихся нарушают, сообщает gorod55.ru . Отмечается, что изменения наступили после того, как должность ректора занял Сергей Замятин.

«Ссылаясь на закон об образовании, мы просим правительство Омской области принять меры и поставить эту ситуацию на личный контроль губернатора», — просят авторы петиции.

Автор петиции сообщает, что 146 преподавателей уволились из университета. У педагогов забирают часы и принуждают сокращать программу обучения. Есть претензии и у студентов: введенная новая система по пропускам оказалась неэффективной. Учащиеся рассказывают, что даже за малейшую ошибку им часто намекают на отчисление.

Автор рассказывает, что во всех корпусах университета требуется ремонт. В аудиториях нет необходимого оборудования, чтобы можно было проводить занятия на высшем уровне. В социальных сетях местных пабликов также сообщили о создании петиции. Студенты рассказали, что им приходится сидеть на парах в куртках, потому что в аудиториях холодно. Крыша требует срочного ремонта, но ректор бездействует.

«Она течет, из-за этого многие аудитории уже затоплены, и это продолжается на протяжении всего семестра. С потолка падают мокрицы, отваливаются лампы и плиты.», — говорится в посте.

Петиция была опубликована на сайте change.org 24 ноября. По состоянию на утро 27 ноября она набрала 478 подписей.

Ранее gorod55.ru уже публиковал материал о том, что из ОмГУ массово увольняются преподаватели. Редакция отправила запрос в учебное заведение с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа не получила. Тогда журналисты обратились к сотрудникам правоохранительных органов из-за нарушения законодательства РФ. В ноябре ректора ОмГУ Сергею Замятину вызвали в прокуратуру.

«Виновное в допущенном нарушении должностное лицо ФГАОУ ВО „ОмГУ им. Ф. М. Достоевского“ вызвано в прокуратуру для дачи объяснений и решения вопроса о вынесении постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.39 КоАП РФ», — пояснили Городу55 в прокуратуре.

Сообщается, что увольнения продолжаются. 3 ноября штат снова сократился: Павел Зайцев оставил занимаемую должность декана.