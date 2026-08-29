Чукотское золото, алмазный прирост и 105 новых объектов: глава Минприроды подвел итоги геологоразведки в РФ

За неполные восемь месяцев 2026 года на Дальнем Востоке геологи обнаружили 105 новых месторождений твердых полезных ископаемых. Одно из самых значительных открытий — рудное тело Телевеем, расположенное на Чукотке. Его недра содержат порядка 27 тонн золота и 292 тонны серебра. Такую информацию в преддверии Восточного экономического форума озвучил в беседе с корреспондентами ТАСС руководитель Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Помимо вновь выявленных объектов, продолжил министр, проведена масштабная работа на 150 ранее разведанных участках. Благодаря уточняющим расчетам, переоценке и дополнительным исследованиям удалось существенно нарастить подтвержденные запасы. В количественном выражении прирост выглядит впечатляюще: алмазный фонд пополнился на 102,4 миллиона карат, золотой — на 103 тонны, серебряный — почти на 808 тонн. Кроме того, дополнительные объемы получены по цветным металлам: меди прибавилось 32,2 тысячи тонн, свинца — 12,6 тысячи тонн, цинка — 26,3 тысячи тонн.

«С начала года на государственный баланс уже поставлены запасы 105 месторождений твердых полезных ископаемых на территории Дальневосточного федерального округа. Среди значимых открытий - золоторудное месторождение Телевеем на Чукотке с запасами 26,7 тонны золота и 292 тонны серебра», — сказал он.

Как следует из заявления главы Минприроды, системный подход к изучению недр дальневосточных территорий продолжает приносить свои плоды. Регион уверенно наращивает свой потенциал как одна из главных сырьевых житниц страны, а открытия нынешнего года станут весомым вкладом в укрепление ресурсной базы России.

Ранее сообщалось, что открытие минерала в алмазной трубке США увековечило имя дубненского ученого Копылова.