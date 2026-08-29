Беспилотник поднял в небо робота: в Гонконге показали, как будут работать летающие такси

В Гонконге состоялся первый демонстрационный полет беспилотного летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Как информирует издание South China Morning Post, в ходе испытаний машина EHang EH216-S перевезла по заранее проложенному маршруту робота, который выступил в роли пассажира, сообщил ТАСС.

По информации издания, запуск организовали три стороны: разработчик из материкового Китая — компания EHang, местный транспортный оператор Kwoon Chung Bus Holdings и технологический центр Cyberport. Kwoon Chung, как сообщалось ранее, намерена закупить 30 таких летательных аппаратов. Сумма сделки превысит 70 миллионов гонконгских долларов (это порядка $9 млн). В планах оператора — использовать машины как для перевозки людей, так и для доставки грузов.

По данным издания, на мероприятии присутствовала руководитель транспортного ведомства Гонконга Мейбл Чан. Она заявила, что администрация специального административного района сейчас работает над авиационными правилами для беспилотных судов малых высот весом свыше 150 кг. Новая законодательная база, по ее словам, должна лечь в основу безопасной эксплуатации таких аппаратов в будущем.

Ранее эксперт Величко объяснил, зачем Росавиация объединила сертификаты.