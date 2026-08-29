К пиковым нагрузкам — без аварий: губернатор проинспектировал ремонт водовода в Королеве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с олимпийским чемпионом, депутатом Мособлдумы Александром Легковым проинспектировал ход капитального ремонта участка водовода в Королеве. Объект имеет стратегическое значение — он обеспечивает водой городскую ТЭЦ, 37 социальных учреждений и 262 многоквартирных дома, где проживают более 68 тыс. человек.

По информации главы региона, строительные работы в настоящий момент ведутся на улицах Пионерская, Богомолова и Толстого. Уже проложено 2,8 километра нового трубопровода из запланированных 4,9 километра. Таким образом, готовность объекта оценивается в 56 процентов. Полностью завершить работы планируется до конца 2026 года. Это позволит к моменту пиковых зимних нагрузок обеспечить безаварийную эксплуатацию системы и исключить риски перебоев с водоснабжением жителей и социальных объектов.

Параллельно, как отметил губернатор, в округе реализуется масштабная программа модернизации теплоснабжающего хозяйства. В текущем году заменят 12 километров тепловых сетей и проведут капитальный ремонт четырех котельных, которые обслуживают более 132 тыс. жителей и 110 социальных учреждений. Кроме того, еще три котельные модернизируются за счет привлеченных инвестиций — от их надежной работы зависит теплоснабжение более 50 тыс. человек.

«Важно не только обновлять сами сети, но и быстрее видеть любые отклонения в их работе. Все объекты теплоснабжения Королева уже подключены к диспетчеризации, на котельных и большинстве ЦТП установлены датчики, которые передают параметры в систему "ЖКХ-Контур". Это позволяет быстрее реагировать на возможные отклонения», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Воробьев сообщил, что школа №1 в Королеве откроется после капремонта 1 сентября.