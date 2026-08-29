В Химкинском отделении Ассоциации ветеранов СВО провели 89 личных приемов

Проведение личных приемов остается одним из приоритетных направлений деятельности местного отделения Ассоциации ветеранов СВО в городском округе Химки. С января текущего года представители организации провели 89 индивидуальных встреч с участниками специальной военной операции и членами их семей. Параллельно с этим за отчетный период к братству ветеранов присоединились 117 человек, пополнив ряды организации, сообщили в администрации.

На личных приемах обратившимся оказывается всестороннее содействие в решении наиболее значимых и насущных вопросов. Спектр тем, с которыми приходят заявители, широк: от социальной адаптации и медицинской реабилитации до трудоустройства и оформления положенных льгот.

Среди наиболее востребованных направлений, которые озвучивают посетители, значатся зачисление в отделение Ассоциации, вопросы получения образования и поиска работы, консультации о доступных мерах государственной поддержки, а также участие в патриотических проектах и мероприятиях.

Встречи с героями и их близкими проводят руководитель химкинского отделения Александр Александров и его помощник, член организации Владислав Степушин. Работа по личным приемам продолжается на регулярной основе.

«Для нас важно, чтобы герои и их близкие своевременно получали необходимую помощь. Личные приемы помогают открыто обсудить вопросы, предложения и возникшие трудности. Вместе мы рассматриваем сложившуюся ситуацию и находим решение», – подчеркнул руководитель отделения Александр Александров.

Местное отделение Ассоциации ветеранов СВО располагается по адресу: улица Пролетарская, дом 1. Организация принимает посетителей в будние дни с понедельника по пятницу, график работы — с 9:00 до 18:00.

Ранее сообщалось, что песня ветерана СВО из Химок прозвучала на всероссийском форуме во Дворце пионеров.