Потоп, ювелир и суд на $50 тыс.: Кристина Орбакайте два года судится с соседом и ТСЖ в США из-за элитных апартаментов

Кристина Орбакайте стала инициатором судебного разбирательства в Соединенных Штатах из-за серьезного ущерба, нанесенного ее элитной недвижимости. Как информирует телеграм-канал Mash, артистка намерена взыскать $50 тыс. с американского ювелира, а также с местного товарищества собственников жилья, сообщил Super.

В статье Super указано, что тяжба длится уже более двух лет. Еще в 2023 году сосед, проживающий этажом выше, затопил почти 300 квадратных метров жилой площади, расположенной в престижном комплексе. Сама исполнительница также возлагает вину за прорыв труб на управляющую компанию, которая, по ее мнению, не обеспечила должного контроля за состоянием коммуникаций.

Лишь в конце 2025 года, как отмечено в статье издания, участникам этого громкого спора удалось достичь компромисса: стороны заключили мировое соглашение, по условиям которого они взяли на себя обязательство полностью устранить все последствия масштабного затопления. После того как эти работы будут выполнены в полном объеме, дело в американском суде будет окончательно закрыто.

По данным издания, роскошные апартаменты, включающие три спальни и четыре санузла, достались Орбакайте в качестве подарка от Аллы Пугачевой еще в 2004 году. За два десятилетия рыночная стоимость жилья существенно возросла — с $2 до $5 млн. При этом ежегодные налоговые выплаты за недвижимость, как отмечается, составляют $40 тыс.

Ранее СМИ сообщили, что Сергей Лазарев купил квартиру в Майами за $1 млн.