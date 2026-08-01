Бассейн, яхты и вид на залив: СМИ сообщили, что Сергей Лазарев купил квартиру в Майами за $1 млн

Певец Сергей Лазарев пополнил список звездных соотечественников, владеющих недвижимостью за океаном. По информации телеграм-канала Mash, ссылающегося на осведомленный источник, певец приобрел апартаменты в Соединенных Штатах, стоимость которых оценивается в $1 млн, сообщил MK.RU.

По информации издания, объектом покупки стала квартира в престижном жилом комплексе The Floridian Condo, расположенном на побережье популярного курорта Майами-Бич. Жилье находится на десятом этаже здания. Общая площадь составляет 106,6 кв. м. Внутренняя планировка включает две изолированные спальни, две ванные комнаты, объединенное пространство гостиной с кухонной зоной. Кроме того, из гостиной есть выход на балкон, откуда открывается панорамный вид на живописный залив Бискейн.

По данным издания, инфраструктура комплекса соответствует самым высоким стандартам комфорта. В распоряжении жильцов имеются собственный бассейн, современный фитнес-центр, услуги круглосуточной службы безопасности. Также к комплексу примыкают частные причалы, предназначенные для швартовки яхт, с прямым выходом к набережной.

По данным источников, Лазарев оформил сделку еще в марте 2026 года. Сделку сопровождало агентство недвижимости, а ее факт уже подтвердил брокер Александр Бароев, курировавший процесс. Сам певец пока не комментировал информацию официально.

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