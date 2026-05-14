«Познакомьтесь со Сковородкой»: волонтеры в Подмосковье называют собак Дояркой и Бинтом

В апреле из Люберец в микрорайон Кучино перебрался приют, специализирующийся на маленьких породах собак, под названием «Домик мелкашей». За семилетнюю историю существования организации неравнодушные волонтеры сумели спасти тысячи четвероногих подопечных. И, помогая обрести питомцам новый дом, активисты применяют неожиданный, но, как показывает практика, весьма действенный инструмент — необычные, а порой и эпатажные клички, сообщил REGIONS.

Фото: [ Приют "Домик Мелкашей" ]

Почему не Бони и Лаки?

Посетители и подписчики групп приюта нередко недоумевают: откуда здесь такое малое количество традиционных, привычных слуху имен? Вместо классических Бони, Лаки или Малыша в «Домике мелкашей» запросто можно повстречать пса по кличке Паша Прилучный, собаку Доярку, Бинта, Ластика или даже зловредную Бабу-ягу. Как поясняют волонтеры, объяснение этому феномену простое, хотя и далеко не очевидное для непосвященных.

Присвоение имен здесь отнюдь не хаотично. Активисты старались подбирать прозвище, которое отражало бы характер животного. Вредная и кусачая особь могла быть наречена в честь сказочной старухи; белая и пушистая, напоминающая воздушное облачко — Ватой.

Тематические направления для именования перечислять можно долго: деревья и цветы, географические названия, автомобильные марки, строительные инструменты, профессиональные термины, наименования посуды, медицинские понятия и даже «1 сентября».

Как признаются сами организаторы, подобный подход оказался настолько удобным, что постепенно трансформировался в стройную систему. По имени, к примеру, можно безошибочно определить, в какой именно месяц года собака попала на территорию приюта. И когда спустя продолжительное время бывшие владельцы или новые хозяева выходят на связь, волонтерам сразу становится ясно, о каком именно животном идет речь.

«В первый год работы приюта „обычные“ имена закончились очень быстро. Началась путаница: две Бонни, два Лаки, несколько Малышей — стало сложно понять, о какой собаке речь. И тогда мы приняли решение: каждый месяц — своя тема для имен», — рассказала учредитель приюта Ульяна Ярыгина в интервью REGIONS.

Каждая собака уникальна

Необычность клички, по словам активистов, дополнительно подчеркивает индивидуальность самого животного. Для сотрудников и добровольцев «Домика мелкашей» подопечные — это не безликий поток четвероногих, нуждающихся в помощи. Работа в таком месте предполагает полное погружение в каждую отдельную историю. И с уникальным именем сделать это становится гораздо естественнее и проще с психологической точки зрения.

В качестве яркой иллюстрации волонтеры приводят историю добермана по кличке Донор. Пес угодил в приют как раз в так называемый «медицинский» месяц, поэтому и получил соответствующее прозвище. И оно оказалось пророческим. Впоследствии этот крупный пес стал регулярно сдавать кровь для переливания более мелким постояльцам — «мелкашам», которым такая процедура требовалась для спасения жизни.

Еще одна удивительная история приключилась с собаками, которые были названы в честь российских знаменитостей. Как сообщается волонтерами, прежние владельцы щенков Паши Прилучного и Глюкозы занимались разведением собак на продажу, при этом не соблюдая ни базовых ветеринарных рекомендаций, ни элементарных санитарных норм содержания. Надеясь на то, что громкие и запоминающиеся имена звезд сумеют изменить судьбу несчастных животных в лучшую сторону, активисты дали им именно такие яркие прозвища. И расчет оправдался: на сегодняшний день и Паша Прилучный, и Глюкоза благополучно живут в любящих семьях.

«За каждым именем — конкретная собака. Иногда с непростой судьбой, иногда с самой обычной — но всегда со своей историей. И имя помогает эту историю не потерять. А иногда имя становится чем-то большим», — рассказала Ульяна.

Имя не навсегда, любовь — на всю жизнь

Волонтеры специально подчеркивают: кличка, которой собака наделяется в стенах приюта, вовсе не обязана оставаться с ней навсегда. В новой, ласковой и заботливой семье та же Баба Яга вполне может переименоваться в Бони или Лаки. По заверению специалистов по поведению животных, к новым именам питомцы привыкают достаточно быстро и безболезненно. Главное, что волнует активистов — найти для каждого своего подопечного добрых, ответственных хозяев и желательно на всю оставшуюся собачью жизнь.

Познакомиться со Сковородкой, Дояркой, Ватой, Бинтом и другими постояльцами приюта «Домик Мелкашей» можно каждые субботу и воскресенье в промежутке с 12:00 до 16:00. Приют располагается по адресу: микрорайон Кучино, улица Юннатов, дом 2Б.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье замечен бум спроса на ментальное здоровье питомцев.