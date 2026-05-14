Боксеры из Подмосковья завоевали три медали первенства России среди юниоров

Подмосковные спортсмены завоевали три медали на первенстве России по боксу среди юниоров 17-18 лет — две золотые и одну бронзовую. Об это сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Владимир Орлов (СШОР по боксу, Королев) одержал победу в весовой категории 51 кг и был награжден специальным призом «За лучшую технико-тактическую подготовку». Кроме того, первое место занял Артур Мосоян (СШОР по боксу, Химки).

Бронзовым призером оказался Давид Карабабаев (СШОР по боксу, Чехов), он выступил в весовой категории 63,5 кг.

Соревнования прошли в Калининграде в рамках государственной программы «Спорт России», в них приняли участие 273 спортсмена из 63 регионов страны. Состязания были этапом отбора в юниорскую сборную России для участия в международных турнирах, включая первенство Европы и мира.

