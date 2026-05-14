Цифровой помощник Подмосковья робот «Добродел» проанализировал более 5,7 млн проблем

Подмосковный цифровой помощник робот «Добродел» проанализировал более 5,7 млн проблем. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Помощник работает в сервисе «Решаем проблемы вместе» с декабря 2022 года. Он оперативно распознает запрос и присваивает ему подходящую категорию по 1,8 тыс. тематик. После этого обращение передается ответственному блоку для отработки.

«Более 1,1 млн сообщений прошло автомодерацию без привлечения специалистов в сервисе „Решаем проблемы вместе“», — отметили в министерстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе муниципальные соцуслуги переведут в цифру.