Пудрово-розовое платье от модельера «Дьявол носит Prada 2»: дочь Аршавина и Барановской готовится к выпускному

18-летняя Яна, дочь телеведущей Юлии Барановской и бывшего футболиста Андрея Аршавина, готовится к выпускному вечеру, и ответственный этап подготовки — выбор наряда. Как пишет «Газета.Ru», Барановская решила не рисковать и обратилась к профессионалу.

Известно, что телеведущая заказала вечернее платье у известного модельера Ирены Сопрано. Вместе с дочерью они остановились на пудрово-розовом платье с кружевом оттенка слоновой кости.

Сопрано — не просто дизайнер. Ее бренд SOLANGEL создал платье для фильма «Дьявол носит Prada 2». Модельер изготавливает образы для мировых звезд первой величины. Среди ее клиенток — Орнелла Мути, Джей Ло, Бейонсе и Пэрис Хилтон. Для семьи Барановской это не первый опыт работы с дизайнером.

