Под камнем в Харвии: почему истощенного зверька пришлось везти в Петербург глубокой ночью

В Лахденпохском районе Карелии развернулась ночная спасательная операция. Маленькая ладожская нерпа, обессиленная и истощенная, была обнаружена у кромки воды местным жителем. Ослабленного детеныша, прятавшегося под камнем на берегу, оперативно доставили в специализированный центр помощи морским животным, расположенный в Ленинградской области, сообщил karelinform.ru.

По информации издания, тревожный сигнал поступил из карельского поселка Харвия. Совершая прогулку у берега, житель обратил внимание на животное, которое явно нуждалось в помощи — детеныш ладожской нерпы ютился под камнем и не пытался вернуться в воду. Мужчина не остался равнодушным и немедленно сообщил о находке профильным специалистам.

Как пояснили в центре спасения морских млекопитающих Санкт-Петербурга, медлить было нельзя, однако требовалось решить непростую логистическую задачу. Дорога от места обнаружения до Северной столицы занимает порядка четырех часов, и транспортировать ослабленного зверька на такое расстояние без предварительной стабилизации состояния было рискованно. Специалистам пришлось в экстренном порядке организовать для нерпенка временное «пристанище» непосредственно в Карелии, прежде чем отправляться в долгую дорогу.

К утру следующего дня маленькую ладожскую нерпу благополучно доставили в специализированный центр на территории Ленинградской области. Ему предстоит пройти полное медицинское обследование, восстановить силы и получить весь комплекс необходимой помощи, после чего, если реабилитация пройдет успешно, детеныша вернут в естественную среду обитания — в воды Ладожского озера.

