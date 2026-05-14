Роскошная дача Пугачевой в Подмосковье подешевела в два раза за три года

Знаменитая дача народной артистки СССР Аллы Пугачевой на берегу Истринского водохранилища продолжает дешеветь, пишет Teleprogramma.org. За последние три года цена на объект упала вдвое.

Если в 2023 году особняк был выставлен на продажу за 225 млн рублей, то сейчас его стоимость составляет 110 млн рублей. Таким образом, скидка составила 115 млн рублей.

Что же представляет собой этот дом? Это четырехэтажное здание площадью 760 кв. метров. Внутри, по данным из открытых источников, есть кинозал, бильярдная, хамам и даже собственный бассейн. Участок занимает 55 соток. К нему прилагается собственная береговая линия с пирсом. Также на территории есть отдельный дом для персонала и гараж.

Казалось бы, такие условия должны привлекать покупателей. Тем более, что недавно в доме был сделан ремонт. Однако желающих приобрести дачу Примадонны до сих пор нет.

Эксперты называют две основные причины. Первая — технические недостатки. Самый критичный из них — отсутствие централизованной канализации. Для загородного дома такого уровня это серьезный минус.

Вторая причина — репутация владельца. Формально объект недвижимости оформлен не на саму Пугачеву, а на ее внука — Никиту Преснякова. Он, как известно, покинул Россию, и сейчас живет и работает в США.

История этого участка началась в 1990-х годах. Тогда Алла Борисовна приобрела его и называла своей дачей. В этом доме в свое время устраивались шумные вечеринки с участием многих знаменитостей. Однако после того, как артистка вышла замуж за Максима Галкина*, семейство переехала в замок в подмосковной Грязи. С тех пор истринская дача постепенно утратила статус главного загородного дома семьи.

Ранее финалистка украинского «МастерШефа» встретилась с Аллой Пугачевой на Кипре.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.