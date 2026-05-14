Мопсов разводить будет нельзя? Генетики нашли тревожную проблему породы

Мопсы, французские и английские бульдоги выглядят трогательно, но за «милой» плоской мордой часто скрываются серьезные проблемы с дыханием, пишет Daily Mail. Ученые выяснили, что риск болезненного состояния BOAS — брахицефального обструктивного синдрома дыхательных путей — частично передается по наследству.

При BOAS у собаки сужены ноздри, мягкое небо слишком длинное для маленькой головы, а дыхательные пути недостаточно широкие. Из-за этого животные хрипят, быстро устают, плохо переносят жару, не могут нормально тренироваться и в тяжелых случаях могут погибнуть.

Исследователи кинологического клуба Royal Kennel Club изучили данные более 4000 собак и пришли к выводу, что 21–49% различий в состоянии дыхания и 31–39% различий в размере ноздрей связаны с генетикой. Это значит, что проблему можно уменьшить, если не допускать к разведению собак с выраженными нарушениями.

Среди изученных пород клинические признаки BOAS нашли у 15% французских бульдогов, 18,9% бульдогов и 19,8% мопсов. Но в целом признаки синдрома разной степени отмечались у большинства проверенных собак.

Эксперты предупреждают: хрипы и сопение не стоит считать «особенностью породы». Это может быть признаком страдания. Поэтому главная цель разведения должна быть не в сохранении экстремально плоской морды, а в здоровье, нормальном дыхании и качестве жизни животных.

