В Шатуре на мосту через Шатурский канал устраивают новые опоры

В городе Шатуре продолжается капитальный ремонт моста на Кервском шоссе через Шатурский канал — работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас специалисты демонтируют старые и монтируют новые балки опор мостового сооружения. До этого команда уже выполнила устройство сетей связи. В ремонте задействованы 17 мостовиков и 3 единицы спецтехники.

Чтобы обеспечить комфорт и безопасность автомобилистов на время проведения работ, на мосту организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Это решение помогает минимизировать неудобства для водителей и поддерживать транспортную доступность района.

Завершить все этапы капитального ремонта планируется в декабре 2026 года. Обновленный мост не только прослужит еще долгие годы, но и обеспечит более высокий уровень транспортной доступности для тысяч жителей Шатуры и окрестностей, сделав передвижение по району безопаснее и комфортнее.

