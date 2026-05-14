Иранский конфликт обрушил поставки нефти: мир стоит на пороге жесткого дефицита

Утренние торги на Московской бирже в этот четверг открылись небольшим укреплением национальной валюты. Российский рубль демонстрирует позитивную динамику по отношению к китайскому юаню, реагируя на изменения мировых цен на энергоносители, пишет Интерфакс .

Динамика валютного рынка в начале дня

В первые минуты торговой сессии курс юаня показал снижение на 2,1 копейки по сравнению с закрытием предыдущего дня, достигнув отметки 10,7945 рубля. Несмотря на это локальное ослабление, стоимость китайской валюты остается незначительно выше текущего официального курса. Эксперты связывают устойчивость рубля с внешними экономическими факторами, в частности, с ситуацией на сырьевых площадках.

Влияние нефтяных котировок и геополитики

Основным драйвером роста рубля выступает умеренное подорожание нефти. Стоимость июльских фьючерсов на смесь Brent превысила 105 долларов за баррель, а марка WTI торгуется выше 101 доллара. Давление на рынок оказывает продолжающаяся блокировка Ормузского пролива, вызванная конфликтом между США и Ираном. Данная ситуация создает серьезные препятствия для стабильного экспорта сырья из Персидского залива.

Дополнительную поддержку ценам оказал свежий отчет Международного энергетического агентства. Аналитики МЭА пересмотрели свои годовые ожидания, сменив прогноз с избытка нефти на ее дефицит. По их мнению, боевые действия в Иране наносят масштабный урон добыче на Ближнем Востоке, что ведет к рекордно быстрому сокращению мировых запасов. Подтверждением этой тенденции стали данные Минэнерго США, зафиксировавшие значительное падение коммерческих резервов нефти и бензина внутри страны.