Подмосковье вошло в число финалистов на соискание Национальной премии в области музейного дела им. Д. С. Лихачева

Московская область достойно представлена среди финалистов Национальной премии в области музейного дела им. Д. С. Лихачева — престижной профессиональной награды, учрежденной Министерством культуры РФ. Цель премии — отметить заслуги специалистов, внесших весомый вклад в развитие музейного дела страны, и повысить престиж музейных профессий.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в этом году конкурс вызвал широкий отклик по всей России: на соискание премии поступило свыше тысячи заявок из 83 регионов.

Эксперты тщательно оценивали каждый проект. Итоговый рейтинг формировался на основе суммы баллов от специалистов и результатов профессионального голосования соискателей премиального сезона. По итогам экспертизы в финал вышли 114 конкурсантов из 33 регионов — среди них и представители Подмосковья:

Кирилл Кондратьев, руководитель ГБУК МО «Коломенско‐Зарайский государственный музей‐заповедник» (городской округ Зарайск), выдвинут в номинации «Руководитель музея»;

Проект «Свет между мирами» от ГБУК МО «Государственный историко‐художественный музей „Новый Иерусалим“» (городской округ Истра) представлен в номинации «Международный выставочный проект»;

Историко‐патриотические сборы «Бородино», организованные ФГБУК «Государственный Бородинский военно‐исторический музей‐заповедник» (Можайский округ), участвуют в номинации «Национальное достояние».

