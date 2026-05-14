Подмосковье вошло в число финалистов на соискание Национальной премии в области музейного дела им. Д. С. Лихачева
Фото: [Пресс-служба Коломенско-Зарайского музея-заповедника]
Московская область достойно представлена среди финалистов Национальной премии в области музейного дела им. Д. С. Лихачева — престижной профессиональной награды, учрежденной Министерством культуры РФ. Цель премии — отметить заслуги специалистов, внесших весомый вклад в развитие музейного дела страны, и повысить престиж музейных профессий.
Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в этом году конкурс вызвал широкий отклик по всей России: на соискание премии поступило свыше тысячи заявок из 83 регионов.
Эксперты тщательно оценивали каждый проект. Итоговый рейтинг формировался на основе суммы баллов от специалистов и результатов профессионального голосования соискателей премиального сезона. По итогам экспертизы в финал вышли 114 конкурсантов из 33 регионов — среди них и представители Подмосковья:
- Кирилл Кондратьев, руководитель ГБУК МО «Коломенско‐Зарайский государственный музей‐заповедник» (городской округ Зарайск), выдвинут в номинации «Руководитель музея»;
- Проект «Свет между мирами» от ГБУК МО «Государственный историко‐художественный музей „Новый Иерусалим“» (городской округ Истра) представлен в номинации «Международный выставочный проект»;
- Историко‐патриотические сборы «Бородино», организованные ФГБУК «Государственный Бородинский военно‐исторический музей‐заповедник» (Можайский округ), участвуют в номинации «Национальное достояние».
