Минздрав бьет тревогу: более половины жителей России страдают от лишнего веса

Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян представил шокирующую статистику по ожирению в стране и назвал ключевые ошибки в рационе граждан. Об этом пишет ТАСС .

Масштабы проблемы избыточной массы тела

Согласно актуальным данным, представленным на профильном форуме, избыточный вес наблюдается у 56% граждан России. При этом ситуация с ожирением выглядит не менее серьезной: этот диагноз подтверждается у 22–26% населения. Эксперты подчеркивают, что именно нарушение культуры питания становится первопричиной развития огромного количества патологий. По словам Виктора Тутельяна, от 30 до 50% всех зафиксированных заболеваний напрямую связаны с неправильным рационом.

Роль питания в профилактике тяжелых недугов

Специалисты ведомства уверены, что переход на сбалансированную диету способен радикально изменить ситуацию в здравоохранении. Главный диетолог отметил, что контроль за качеством еды позволяет предотвратить до 80% случаев возникновения сахарного диабета, инсультов и инфарктов. Таким образом, изменение пищевых привычек является наиболее эффективным инструментом снижения смертности от сердечно-сосудистых осложнений.

Критические нарушения в рационе россиян

Основным вызовом для медицины сегодня остается избыточная калорийность потребляемых продуктов. Анализ рациона показал катастрофическое отклонение от норм: потребление сахара превышено почти в 4 раза, а насыщенных жиров — в 1,5–2 раза. К этому добавляется злоупотребление солью на фоне острого дефицита микронутриентов и витаминов. Именно высокая энергетическая ценность пищи при нехватке полезных веществ названа главной угрозой, требующей немедленного государственного реагирования.