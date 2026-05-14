Штрафы за отсутствие техосмотра в 2026 году: кто обязан платить

В 2026 году в России сохраняется избирательный подход к проверке диагностических карт. Об этом пишет МК.

Кто освобожден от обязательной проверки

Согласно действующему законодательству, владельцы частных легковых машин и мотоциклов, применяющие технику только для собственных нужд, не обязаны проходить техосмотр. Соответственно, административные взыскания за отсутствие диагностической карты на такие транспортные средства не накладываются. Однако процедура становится необходимой для физических лиц при смене собственника или первичной постановке на учет авто, чей возраст превышает 4 года.

Кому грозят штрафные санкции

Обязательный контроль технического состояния сохраняется для транспорта, задействованного в коммерческих и пассажирских перевозках. Сюда входят такси, автобусы, грузовые автомобили и спецтехника. Периодичность осмотров для них варьируется от года до шести месяцев в зависимости от категории и возраста машины. Например, транспорт для перевозки опасных грузов обязан посещать пункты ТО каждые полгода вне зависимости от года выпуска.

Размер административных взысканий

В 2026 году сумма штрафа за эксплуатацию транспорта без действующей карты техосмотра напрямую зависит от юридического статуса нарушителя. Для водителей коммерческого транспорта, включая таксистов и водителей грузовиков, взыскание составляет 2000 рублей. Значительно более жесткие меры предусмотрены для бизнеса: юридические лица и индивидуальные предприниматели за выпуск на линию машины без ТО обязаны выплатить 50000 рублей. Кроме того, должностным лицам, ответственным за эксплуатацию грузового парка, может быть выписан штраф в размере 500 рублей. Важно отметить, что отсутствие документа о техосмотре по-прежнему не является препятствием для приобретения полиса ОСАГО.