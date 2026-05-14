В коттеджном поселке Николины Холмы местные жители получили необычного соседа, который выбрался на траву прямо у чужого участка. Крупная ящерица, чье появление удивило обитателей элитного пригородного района, вела себя на удивление спокойно. Тем не менее, бдительная женщина, которая первой обнаружила находку, благоразумно решила не приближаться к рептилии и держаться на безопасном расстоянии, сообщил REGIONS.

Ситуацию в беседе с изданием REGIONS прокомментировал кандидат биологических наук Алексей Субботин. Специалист подробно объяснил, чем на самом деле может обернуться тесное знакомство с подобным питомцем для неподготовленного человека.

Как утверждает биолог, уровень потенциальной угрозы напрямую зависит от того, к какому именно виду рептилий относится незваный гость. Согласно его информации, в частных коллекциях жителей Подмосковья чаще всего можно встретить представителей трех групп: игуан, варанов или совершенно безобидных эублефаров.

«Крупные ящерицы, например, вараны, потенциально опасны. У них мощные челюсти и острые когти. Взрослая особь способна нанести серьезную травму — порвать кожу или даже вырвать кусок мягких тканей. Игуаны спокойнее, но в стрессе могут нанести очень болезненный удар мощным хвостом», — предупреждает эксперт.

По словам Алексея Субботина, характер у крупных рептилий разительно отличается. Игуаны, сообщил он, обладают более флегматичным и спокойным нравом. Зубы они пускают в ход редко, однако расслабляться при встрече с ними не стоит: мощный мускулистый хвост такой ящерицы способен нанести весьма болезненный удар. В свою очередь, эублефары и прочие мелкие виды ящериц, уточнил эксперт, не представляют для человека практически никакой угрозы и считаются безобидными.

Окончательный вердикт о степени риска в конкретной ситуации — может ли ящерица укусить и насколько серьезными будут последствия — способен вынести только специалист после визуального осмотра животного. Жителям же при обнаружении подобных находок настоятельно рекомендуется следовать примеру той самой бдительной женщины из Николиных Холмов: не пытаться поймать или потрогать рептилию, а вызвать профессионалов.

«Если ящерица неподвижно сидит на месте, она, скорее всего, дезориентирована. Домашнее животное, оказавшись в незнакомой среде, испытывает колоссальный стресс и вряд ли нападет первым, если его не провоцировать», — добавил Субботин.

