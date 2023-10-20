Проект о «российской полке» был направлен на заключение в правительство

Проект о создании «российских полок» был направлен на заключение в правительство. В предварительном порядке квоту выделят на парфюмерию, косметику, средства гигиены и бытовую химию. Соответствующее заявление сделал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, его слова передает издание РИА Новости .

Евтухов рассказал о направлении проекта в правительство и уточнил, что его суть заключается в том, чтобы обязать магазины иметь определенное минимальное количество российского товара на полках. По его словам, в данный момент рассматривается 4 категории товара под квотирование места для данной полки: парфюм, косметика, средства гигиены и бытовая химия.

Весной депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявляла, что проект находится на стадии доработки формулировок и работы с кабинетом министров. Тогда депутат подчеркнула, что отечественный производитель нуждается в поддержке, и законопроект ему окажет значительную помощь.

Недавно Евтухов также сообщал о том, что ведомство также поддержало идею создания подобной полки и на маркетплейсах, но конкретику в этом вопросе еще предстоит обсудить.