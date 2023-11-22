«Просто нереально»: Эксперт объяснил нежелание педагогов переходить на «дистанционку»

Рост заболеваемости, в частности и коронавирусом, заставляет педагогическое сообщество РФ задуматься над переходом на дистанционный формат обучения. В Ростовской области учителя категорически заявляют, что против заочной формы занятий. Председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский объяснил причину негодования педагогов, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт рассказал, что для учителя любого предмета важно привлечь внимание учеников, найти с ними зрительный и не только контакт. Сделать это через экран монитора практически невозможно.

«Разве можно на дистанте через онлайн программы удержать внимание школьников? Это просто нереально», — поясняет эксперт.

В итоге качество образования снижается. Донские педагоги всегда выступали против дистанционного формата обучения. Это подтверждают проведенные ранее опросы. Эксперт допускает, что заочные занятия могут быть эффективными, но не для учащихся школ.

Эксперты считают, что коронавирус - это не единственное потрясение, которое придется пережить человечеству. В ВОЗ уже начали исследования, а людям рекомендуют вакцинироваться и придерживаться здорового образа жизни. Подробности - в материале «Подмосковье сегодня».