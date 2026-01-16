«Пусть лучше сожрет!»: звук «лакания воды» из туалета заставил семью из Дубны не спать до утра

Супруги из Дубны не спали всю ночь из-за жуткого страха, который появился после ужасающих звуков из ванной комнаты. Историей с комичным финалом поделилась горожанка в соцсетях, сообщил REGIONS. Протоиерей Иоанн Ильницкий назвал алгоритм действий при подозрениях на чужое присутствие в доме.

Жительница Дубны написала в соцсетях, что при странном звуке из туалета сразу подумала о шкодливом коте. Выяснилось, что питомец находился в комнате. Звук, похожий на «лакание воды из унитаза», продолжался. Женщина испытала ужас и попросила супруга проверить обстановку.

«Я не пойду! Пусть оно лучше воду лакает… Я не хочу, чтобы оно меня сожрало!» — заявил мужчина.

Утром выяснилось, что в туалете потек бочок. Это и стало естественной причиной появления странных звуков.

Протоиерей Иоанн Ильницкий высказал мнение, что часто посторонние звуки и запахи связаны с бытовыми проблемами, например, порывистым ветром, грызунами или протечкой.

Однако если беспокойство не проходит, священнослужитель рекомендует освятить жилище. Дверь для духовного смущения открывает просмотр ужасающего контента, увлечение гаданиями и спиритизмом.

«Церковь рекомендует: освятить жилище (это можно сделать через обращение к священнику); регулярно читать молитвы дома, особенно „Да воскреснет Бог…“ и молитву ко Пресвятой Троице; не заниматься спиритизмом, гаданиями, просмотром „страшных“ видео — это открывает дверь для духовного смущения», — отметил священнослужитель.

Ранее сообщалось, что священник Киндяков развеял миф об освящении всей воды на Крещение.