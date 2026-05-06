США снова одобрили продажу Украине крупной партии высокоточных авиабомб — на этот раз речь идет о комплектах JDAM-ER большой дальности. Общая сумма пакета, включающего более полутора тысяч комплектов, запчасти и техподдержку, составляет почти 374 млн долларов. Зачем Пентагон продолжает накачивать Киев оружием, когда американская армия сама трещит по швам? Свою версию Общественной Службе Новостей представил член президиума «Офицеров России», участник СВО Тимур Сыртланов.

Он не видит в этом решении ничего удивительного — особенно сейчас, когда США находятся в глубоком ступоре после военной кампании против Ирана. Та операция, по его словам, вскрыла главную проблему: американцам отчаянно не хватает не просто вооружений, а компетенций. Более того, выяснилось, что их ВПК серьезно отстает и от российского, и даже от иранского. Отсюда и логика: раз сами воевать толком не могут, пусть хоть продают то, что есть — пусть Украине.

Но здесь возникает парадокс. Сыртланов рассуждает просто: если бы JDAM-ER были по-настоящему опасным и прорывным оружием, вряд ли Штаты стали бы вываливать их в таком количестве противнику. Так что эксперт предлагает просто наблюдать за развитием ситуации — эффективность этих бомб, судя по всему, не так велика, как пытаются представить.

По его словам, главная же причина этого жеста — не военная логика, а политическая. США, по мнению эксперта, сейчас вообще не понимают, что творят: на внутриполитическом фронте раздрай, на Ближнем Востоке провал. И вот, на фоне того, как европейские страны одобрили 90-миллиардную помощь Киеву, американцы просто решили отметиться — внести свою лепту, чтобы не выглядеть белой вороной. Таким образом, эта поставка Украине сильно не поможет. Все задачи специальной военной операции Россией так или иначе будут решены, сколько бы JDAM ни отправляли за океаном.

