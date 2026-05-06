Продуктовый квест: диетолог пояснила, как отличить полезную еду от «ненастоящей»

Представление о том, что современные магазинные продукты сплошь «ненастоящие» и вредные, — не совсем миф, но и не приговор. Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с Общественной Службой Новостей признает : доля правды в этом есть. Многие товары действительно низкого качества, а в составах встречаются непонятные компоненты вроде белковых смесей из насекомых. Однако полезная еда доступна — просто ее надо уметь выбирать.

По ее словам, главный принцип — выбирать знакомое и понятное. И делать это по четырем правилам. Первое — органолептика. Овощ нужно осмотреть, понюхать, слегка сжать: если форма восстанавливается — хорошо. На рынке можно даже попросить откусить кусочек. Второе — чтение маркировки. Третий шаг — вопросы продавцу. Где вырастили овощи? Сколько солнца они видели? Где паслось животное и чем его кормили? Четвертый — документы. Сертификаты качества и транспортные декларации продавец обязан показать по первому требованию. Отказался — жалоба в Роспотребнадзор. Когда выбираете мясо, смотрите на цвет и упругость. Говядина — равномерно темно-красная (чуть светлее, если мясо несвежее или животное было старым). Свинина — бледно-розовая. Птица — белая или розоватая. Никаких обветренных краев и темных пятен. Овощи должны быть чистыми, без вмятин и гнили. И всегда уточняйте локацию выращивания — это косвенный индикатор солнечного света и натуральности.

Медик уточнила, что особая история — полуфабрикаты и переработанные продукты. Здесь одного внешнего вида мало. Читайте состав: сколько сахара (а он еще и консервант), какая мука, нет ли подозрительных латинских названий — в том числе белковых смесей из насекомых, которые, по словам Королевой, уже вполне легально присутствуют на полках. Не понимаете ингредиент — проверьте в телефоне или просто не берите. Самый безопасный критерий: чем короче и понятнее состав, тем лучше.

По ее мнению, выбор полезных продуктов сегодня — настоящий квест. Но чем натуральнее пища, тем крепче иммунитет и тем длиннее жизнь. А все, что лежит на прилавке по несколько месяцев, содержит молекулы, чуждые нашему организму. Внешняя среда и так меняется слишком быстро, зачем усугублять едой? Ваше здоровье, напоминает Королева, исключительно в ваших руках. Никто не поможет вам с выбором лучше, чем вы сами.

