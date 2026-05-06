Гастроэнтеролог объяснила причины ухудшения самочувствия после праздников

Избыточное употребление жареного мяса в период майских праздников может привести к ухудшению состояния здоровья. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Эльвира Комкова в разговоре с « Лентой.ру ».

По ее данным, в праздничные дни и вскоре после них медицинские специалисты фиксируют рост числа обострений хронических заболеваний, включая гастрит, панкреатит, холецистит и другие нарушения пищеварительной системы. Также увеличивается количество случаев пищевых отравлений и проблем, связанных с работой кишечника.

Специалист пояснила, что одной из основных причин таких состояний становится резкая смена привычного рациона. Праздничное меню, как правило, включает большое количество жирной, острой и белковой пищи, что создает дополнительную нагрузку на органы пищеварения.

Отмечается, что употребление шашлыка в значительных объемах, особенно в сочетании с жирными соусами, требует повышенной выработки ферментов, что может негативно сказаться на работе поджелудочной железы и желчного пузыря.

Кроме того, во время отдыха на природе нередко игнорируются базовые санитарные нормы, включая мытье рук и правильное хранение продуктов. Это повышает вероятность пищевых отравлений.

Дополнительным фактором риска является употребление алкогольных напитков, которые могут раздражать слизистую желудка и кишечника, а также оказывать влияние на функции печени и поджелудочной железы.

