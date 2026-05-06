Врачи предупредили об опасности работы с кварцевыми столешницами

В Великобритании отмечается увеличение числа случаев силикоза — тяжелого заболевания легких, связанного с воздействием пыли при обработке кварцевых материалов. Об этом сообщает The Sun .

По имеющимся данным, при недостаточной вентиляции и отсутствии эффективных средств защиты на рабочих местах мелкие частицы кварца могут проникать в легкие и накапливаться в тканях. Это со временем приводит к образованию рубцов, нарушению дыхания и развитию тяжелых форм фиброза.

Отмечается, что заболевание все чаще выявляется у работников, занятых в производстве кухонных столешниц из кварца. Одной из причин роста числа таких случаев называется увеличение популярности этого материала, в том числе за счет его относительной доступности по сравнению с альтернативами.

Согласно информации, приведенной со ссылкой на специалистов одного из лондонских медицинских учреждений, за последний год число выявленных случаев заболевания значительно увеличилось — с единичных значений до нескольких десятков.

Эксперты подчеркивают необходимость повышения информированности о профессиональных рисках, связанных с обработкой кварца, а также важность своевременной диагностики заболевания.

