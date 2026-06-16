Туристов предупредили о важных изменениях во время траура в Таиланде

Власти Таиланда ввели государственный траур в связи со смертью принцессы Баджракитиябхи. Ограничения для туристов минимальны, однако гостям страны рекомендуют соблюдать уважительное поведение, пишет profi.travel .

Таиланд погрузился в траур после смерти принцессы

С 12 июня в Таиланде действует 15-дневный государственный траур, объявленный после смерти принцессы Баджракитиябхи — старшей дочери короля Маха Вачиралонгкорн. Принцесса скончалась 11 июня в Бангкоке, после чего по всей стране были приспущены государственные флаги.

Туристическая отрасль продолжает работать

Несмотря на траурные мероприятия, серьезных ограничений для иностранных гостей не введено. Отели, рестораны, торговые центры, транспорт и курортная инфраструктура продолжают работу в обычном режиме.

При этом отдельные культурные объекты могут временно менять график посещения.

Главные достопримечательности временно закрыли

До 19 июня для посетителей закрыты Большой дворец и Храм Изумрудного Будды. Ограничения связаны с проведением официальных церемоний прощания и других мероприятий королевского траура.

Туристам рекомендовали соблюдать уважительный дресс-код

Путешественникам советуют выбирать одежду спокойных и неброских оттенков при посещении храмов, дворцов и государственных учреждений. Предпочтение рекомендуется отдавать черному, белому, серому или темно-синему цветам.

Также гостей страны просят избегать шумного поведения и не проводить фото- и видеосъемку рядом с местами проведения траурных церемоний.

Массовых ограничений не ожидается

Представители туристической отрасли отмечают, что траур практически не повлияет на отдых иностранных туристов. Организаторам различных мероприятий лишь рекомендовали учитывать общую атмосферу в стране и при необходимости корректировать формат проведения событий.