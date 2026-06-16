Туристов предупредили о важных изменениях во время траура в Таиланде
«Профи Трэвел»: в Таиланде объявили 15-дневный траур после смерти принцессы
Власти Таиланда ввели государственный траур в связи со смертью принцессы Баджракитиябхи. Ограничения для туристов минимальны, однако гостям страны рекомендуют соблюдать уважительное поведение, пишет profi.travel.
Таиланд погрузился в траур после смерти принцессы
С 12 июня в Таиланде действует 15-дневный государственный траур, объявленный после смерти принцессы Баджракитиябхи — старшей дочери короля Маха Вачиралонгкорн. Принцесса скончалась 11 июня в Бангкоке, после чего по всей стране были приспущены государственные флаги.
Туристическая отрасль продолжает работать
Несмотря на траурные мероприятия, серьезных ограничений для иностранных гостей не введено. Отели, рестораны, торговые центры, транспорт и курортная инфраструктура продолжают работу в обычном режиме.
При этом отдельные культурные объекты могут временно менять график посещения.
Главные достопримечательности временно закрыли
До 19 июня для посетителей закрыты Большой дворец и Храм Изумрудного Будды. Ограничения связаны с проведением официальных церемоний прощания и других мероприятий королевского траура.
Туристам рекомендовали соблюдать уважительный дресс-код
Путешественникам советуют выбирать одежду спокойных и неброских оттенков при посещении храмов, дворцов и государственных учреждений. Предпочтение рекомендуется отдавать черному, белому, серому или темно-синему цветам.
Также гостей страны просят избегать шумного поведения и не проводить фото- и видеосъемку рядом с местами проведения траурных церемоний.
Массовых ограничений не ожидается
Представители туристической отрасли отмечают, что траур практически не повлияет на отдых иностранных туристов. Организаторам различных мероприятий лишь рекомендовали учитывать общую атмосферу в стране и при необходимости корректировать формат проведения событий.