В лодке было трое: спасатели прочесывают Большой Енисей в поисках двоих человек

В Республике Тыва спасательные службы ведут активные поиски двоих человек, которые выпали из надувной резиновой лодки во время сплава по реке Большой Енисей. Об этом информирует республиканский главк МЧС, сообщило РИА Новости.

Согласно поступившим в ведомство данным, сигнал тревоги принял центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС России по региону. В сообщении указывалось, что на одном из участков акватории произошло чрезвычайное происшествие: судно перевернулось, когда люди следовали водным путем от населенного пункта в направлении стоянки. В момент опрокидывания внутри резиновой лодки находились три пассажира.

К месту вероятной трагедии незамедлительно выдвинулась поисковая группа. Специалистам удалось обнаружить перевернутое плавательное средство. Как уточнили в главке, лодку нашли примерно в 500 метрах ниже по течению от точки, где предположительно произошло крушение. Судьба двух человек из трех, находившихся на борту, на данный момент остается неизвестной.

«Все они были без спасательных жилетов. Из них одна женщина 46 лет самостоятельно выплыла на берег. Двух без вести пропавших человек - мужчину в возрасте 51 года и женщину 47 лет ищут сотрудники центра ГИМС и полиции», — РИА Новости цитирует сообщение МЧС.

По информации источника, ход поисково-спасательной операции находится под личным контролем руководителя республиканского управления МЧС . Спасатели продолжают прочесывать прибрежную зону и акваторию в надежде обнаружить пропавших без вести. Обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

